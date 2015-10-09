23-летний полузащитник "Вильярреала" Альберто Молейро входит в шорт-лист "Пари Сен-Жермен" для усиления атаки в январе 2027 года, передают Vesti.kz.

По данным журналиста Экрема Конура, ПСЖ пока только следит за кандидатом в сборную Испании - официальных предложений или переговоров нет.

ПСЖ следит за Молейро после травм Дуэ и Кварацхелии

Парижане потеряли двух вингеров: Дезире Дуэ порвал переднюю крестообразную связку правого колена в матче с "Ниццей", а Хвича Кварацхелия выбыл на длительный срок. Оба могут пропустить большую часть сезона.

В связи с этим клуб изучает кандидатуру Молейро, способного сыграть на позиции атакующего полузащитника или слева в атаке. Однако главный тренер Луис Энрике заявил, что ПСЖ не обязан покупать игрока на каждую выпавшую позицию - решение будет зависеть от нужд штаба и вариантов на рынке.

Молейро связан с "Вильярреалом" до 2030 года

Трансфер затруднён, так как контракт Молейро с "Вильярреалом" рассчитан до 30 июня 2030 года. Он был куплен у "Лас-Пальмаса" в июне 2025 года за 16 миллионов евро плюс бонусы.

В текущем сезоне испанец провёл 18 матчей (два гола, шесть ассистов), из них 13 - в Ла Лиге (два гола, пять передач). Из-за важной роли в команде Иньиго Переса его уход зимой маловероятен. Сумма отступных не раскрывается, и если позиции клубов не изменятся, Молейро доиграет сезон в Испании.

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