Фанаты напали на автобус с футболистами, ранили тренера и сорвали матч

Матч десятого тура чемпионата Франции по футболу между "Марселем" и "Лионом", который должен был состояться 29 октября на стадионе "Велодром", отменен, сообщают Vesti.kz.
По информации местных СМИ, о новой дате его проведения будет объявлено позднее.
Дело в том, что болельщики "Марселя" забросали камнями автобус "Лиона", вследствие чего пострадал главный тренер гостей Фабио Гроссо - осколки стекла поранили его лицо.
©twitter.com/FabrizioRomano
A video of the Marseille fans attacking the Lyon bus. 😨#Marseille #Lyon #League1 #Attack #Injury pic.twitter.com/5DGNfqQ5ll— Football Xtras (@football_xtras) October 29, 2023
"Марсель" в своем заявлении выразил сожаление о случившемся, а также осудил агрессивное поведение болельщиков и пожелал скорейшего выздоровления Фабио Гроссо.
Отметим, что "Марсель" идет на девятом месте в таблице Лиги 1, набрав 12 очков в девяти матчах. "Лион" находится на последней, 18-й строчке, имея в активе три очка после девяти игр.
Загрузка матч-центра...
Реклама