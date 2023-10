Фанаты напали на автобус с футболистами, ранили тренера и сорвали матч

Матч десятого тура чемпионата Франции по футболу между "Марселем" и "Лионом", который должен был состояться 29 октября на стадионе "Велодром", отменен, сообщают Vesti.kz.

По информации местных СМИ, о новой дате его проведения будет объявлено позднее.

Дело в том, что болельщики "Марселя" забросали камнями автобус "Лиона", вследствие чего пострадал главный тренер гостей Фабио Гроссо - осколки стекла поранили его лицо.

©twitter.com/FabrizioRomano

A video of the Marseille fans attacking the Lyon bus. 😨#Marseille #Lyon #League1 #Attack #Injury pic.twitter.com/5DGNfqQ5ll