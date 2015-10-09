Энрике предупредил игроков ПСЖ перед матчем с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Пари Сен-Жермена" Луис Энрике высказался о предстоящем ответном матче против "Ливерпуля" в четвертьфинале Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.
Наставник парижан признался, что ожидает совершенно другой игры на "Энфилде" и заранее настраивает команду на давление и сложные моменты.
По его словам, попытка "закрыться" и просто защищать преимущество может стать серьёзной ошибкой.
"Этот матч будет совсем другим. Мы должны играть в свой футбол, а не выходить на поле с мыслью сохранить результат"
"Счёт может перевернуться за пять минут. Нужно быть максимально сосредоточенными, потому что пропустить можно очень быстро", – цитируют Луиса Энрике RMC Sport.
Отдельно тренер отметил атмосферу "Энфилда", где "Ливерпуль" традиционно играет особенно уверенно. При этом наставник парижан подчеркнул, что преимущество в два мяча вовсе не гарантирует итоговый успех.
"Когда команда играет дома, при своих болельщиках, она становится сильнее. Мы знаем, насколько сложно здесь играть, но для нас это дополнительная мотивация".
"2:0 – это не такой большой отрыв, если учитывать, что мы увидели в первом матче. Будут тяжелые моменты, но все игроки мотивированы".
"В целом у нас есть опыт в такого рода матчах, и я уверен, что мы будем готовы, но нам также придется страдать".
Отметим, что в первом четвертьфинальном матче ПСЖ обыграли "Ливерпуль" со счётом 2:0 – встреча прошла 8 апреля на "Парк де Пренс" в Париже. Ответный поединок состоится в ночь с 14 на 15 апреля на "Энфилде".
