Франция
Сегодня 13:35
 

Энрике предупредил игроков ПСЖ перед матчем с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов

©x.com/psg_inside

Главный тренер "Пари Сен-Жермена" Луис Энрике высказался о предстоящем ответном матче против "Ливерпуля" в четвертьфинале Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер "Пари Сен-Жермена" Луис Энрике высказался о предстоящем ответном матче против "Ливерпуля" в четвертьфинале Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Наставник парижан признался, что ожидает совершенно другой игры на "Энфилде" и заранее настраивает команду на давление и сложные моменты.

По его словам, попытка "закрыться" и просто защищать преимущество может стать серьёзной ошибкой.

"Этот матч будет совсем другим. Мы должны играть в свой футбол, а не выходить на поле с мыслью сохранить результат"

"Счёт может перевернуться за пять минут. Нужно быть максимально сосредоточенными, потому что пропустить можно очень быстро", – цитируют Луиса Энрике RMC Sport.

Отдельно тренер отметил атмосферу "Энфилда", где "Ливерпуль" традиционно играет особенно уверенно. При этом наставник парижан подчеркнул, что преимущество в два мяча вовсе не гарантирует итоговый успех.

"Когда команда играет дома, при своих болельщиках, она становится сильнее. Мы знаем, насколько сложно здесь играть, но для нас это дополнительная мотивация".

"2:0 – это не такой большой отрыв, если учитывать, что мы увидели в первом матче. Будут тяжелые моменты, но все игроки мотивированы".

"В целом у нас есть опыт в такого рода матчах, и я уверен, что мы будем готовы, но нам также придется страдать".

В ПСЖ приняли решение по главному тренеру

Отметим, что в первом четвертьфинальном матче ПСЖ обыграли "Ливерпуль" со счётом 2:0 – встреча прошла 8 апреля на "Парк де Пренс" в Париже. Ответный поединок состоится в ночь с 14 на 15 апреля на "Энфилде".

Ранее стало известно, что в "ПСЖ" уже оценили свои шансы в противостоянии с "Ливерпулем".

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Ливерпуль   •   1/4 финала, мужчины
15 апреля 00:00   •   не начат
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
- : -
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
Кто победит в основное время?
Ливерпуль
Ничья
ПСЖ
Проголосовало 179 человек

