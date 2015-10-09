ПСЖ уже в полуфинале? В клубе высказались о шансах против "Ливерпуля"

Защитник Пари Сен-Жермена Ашраф Хакими прокомментировал статус своей команды перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем", сообщают Vesti.kz.

Футболист отметил, что несмотря на победу в первой встрече, в которой парижане обыграли соперника со счётом 2:0, команда не собирается расслабляться и по-прежнему серьёзно относится к предстоящему противостоянию.

«В таких турнирах, как Лига чемпионов, просто не бывает фаворитов. Мы уже видели, как команды отыгрывались, уступая со счётом 0:2. Но мы всё равно сохраняем позитивный настрой. Верим в себя, завтра будет важная игра. Мы будет очень сосредоточены, нужно уделить внимание деталям. Наша команда готова показать свой максимум в матче с «Ливерпулем». Оба клуба будут бороться за победу», — приводит слова Хакими Liverpool Echo.

Матч "Ливерпуль" - ПСЖ состоится в ночь с 14 на 15 апреля. Встреча в Англии стартует в 00:00 по казахстанскому времени.

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!