Драмой с серией пенальти обернулся матч ПСЖ за Суперкубок Франции

В Кувейте состоялся матч за Суперкубок Франции, в котором сошлись принципиальные соперники — "Пари Сен-Жермен" и "Марсель". Основное время завершилось вничью — 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты парижского клуба — 4:1, передают Vesti.kz.

Яркое начало и драматичная концовка

Счёт в матче открыл нападающий ПСЖ Усман Дембеле, отличившийся на 13-й минуте и выведший парижан вперёд. Долгое время команда из столицы Франции контролировала ход встречи, однако "Марсель" сумел вернуться в игру во втором тайме.

На 76-й минуте Мэйсон Гринвуд восстановил равновесие, уверенно реализовав пенальти. Вскоре парижане оказались в роли догоняющих — на 87-й минуте защитник ПСЖ Вильям Пачо отправил мяч в собственные ворота. Казалось, что трофей ускользает из рук действующего чемпиона, однако в компенсированное время Гонсалу Рамуш спас команду, сравняв счёт на 90+5-й минуте.

Серия пенальти — бенефис Шевалье

Победитель Суперкубка определялся в серии одиннадцатиметровых ударов. Здесь решающую роль сыграл вратарь ПСЖ Люка Шевалье, который отразил два удара подряд. Парижане хладнокровно реализовали свои попытки и одержали победу со счётом 4:1 в серии пенальти.

Очередной трофей парижан

ПСЖ получил право сыграть в матче за Суперкубок Франции как победитель чемпионата и Кубка страны. Марсель стал соперником парижан благодаря второму месту в Лиге 1 по итогам прошлого сезона.

Для "Пари Сен-Жермен" этот успех стал четвёртым подряд в Суперкубке Франции. Последний раз парижский клуб уступал в матче за данный трофей в 2021 году, когда в финале проиграл Лиллю со счётом 0:1.

Ранее в декабре парижане обыграли бразильский "Фламенго" в финальном матче Межконтинентального кубка. Тогда встреча завершилась вничью 1:1, а в серии пенальти оказались сильнее футболисты французского гранда (2:1).

