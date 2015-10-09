Дембеле раскрыл следующую цель после завоевания "Золотого мяча"

Победитель "Золотого мяча"-2025 года Усман Дембеле рассказал о своих планах в составе сборной Франции, обозначив новые цели после признания лучшим футболистом года, передают Vesti.kz.

Хоть вингер "Пари Сен-Жермен" и выигрывал чемпионат мира с "трёхцветным" в 2018 году, он признаёт, что не смог полностью раскрыться за национальную команду. В том числе, Дембеле потерял место в стартовом составе на ЧМ-2018, а финал ЧМ-2022 против Аргентины, завершившийся заменой до перерыва, остаётся для него большим разочарованием.

В недавнем интервью Téléfoot французский нападающий поделился своими амбициями:

"Одна из моих целей в этом сезоне — показать свой максимум за национальную команду и, прежде всего, помочь Франции выиграть трофеи. Эта цель давно у меня в голове. Мы ждём турнира и тщательно к нему подготовимся", — заявил Дембеле, имея в виду ЧМ-2026 года.

Звезда ПСЖ подчеркнул, что его приоритет — прогресс вместе со сборной и подготовка к мировому первенству, которое станет ключевым событием сезона.