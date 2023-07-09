Чемпион мира из "Баварии" перешел в ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" объявил о трансфере защитника "Баварии" Лукаса Эрнандеса, сообщают Vesti.kz.

Контракт подписан до 2028 года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 45 миллионов евро.

За "Баварию" выступал с 2019 года. В минувшем сезоне Бундеслиги он провел за немецкий клуб лишь 7 матчей. На чемпионате мира-2022 в Катаре Эрнандес получил разрыв крестообразных связок правого колена.

В его карьере также был мадридский "Атлетико".

Со сборной Франции становился чемпионом мира 2018 года. В активе Лукаса 33 игры за национальную команду.

Ранее ПСЖ подписал полузащитника "Мальорки" и сборной Южной Кореи Ли Кан Ина.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ