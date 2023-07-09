Чемпион мира из "Баварии" перешел в ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" объявил о трансфере защитника "Баварии" Лукаса Эрнандеса, сообщают Vesti.kz.
Контракт подписан до 2028 года. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 45 миллионов евро.
За "Баварию" выступал с 2019 года. В минувшем сезоне Бундеслиги он провел за немецкий клуб лишь 7 матчей. На чемпионате мира-2022 в Катаре Эрнандес получил разрыв крестообразных связок правого колена.
В его карьере также был мадридский "Атлетико".
Со сборной Франции становился чемпионом мира 2018 года. В активе Лукаса 33 игры за национальную команду.
Ранее ПСЖ подписал полузащитника "Мальорки" и сборной Южной Кореи Ли Кан Ина.
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