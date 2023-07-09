ПСЖ объявил об историческом трансфере

"Пари Сен-Жермен" объявил о трансфере полузащитника "Мальорки" и сборной Южной Кореи Ли Кан Ина, сообщают Vesti.kz.

Контракт с 22-летним футболистом подписан до 2028 года. Он стал первым южнокорейским игроком в истории ПСЖ, взяв себе 19-й игровой номер. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 22 миллиона евро.

В минувшем сезоне он провел за "Мальорку" 39 матчей, забил 6 мячей и сделал 7 голевых передач.

В период 2018-2021 годов Ли Кан Ин защищал цвета "Валенсии".

"Приятно иметь возможность присоединиться к "Пари Сен-Жермен", это один из топовых клубов мира, в котором выступают величайшие игроки. Я не могу дождаться, чтобы начать это новое приключение", - приводит слова новичка пресс-служба ПСЖ.

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