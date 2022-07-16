В "Зените" прокомментировали интерес к конкуренту Алипа за 14 миллионов

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию об интересе клуба к защитнику "Фенербахче" Атилле Солои, который может стать конкурентом для казахстанца Нуралы Алипа, сообщает Sport24.

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга предложил 14 миллионов евро за 24-летнего венгра.

"Информация о том, что "Зенит" предложил 14 млн евро за Салаи, не соответствует действительности. Никакого предложения не было в принципе", - сказал Медведев.

Солои выступает за «Фенербахче» с января 2021 года, в прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 42 матчах за турецкую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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