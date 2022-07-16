Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Россия
Комментарии

В "Зените" прокомментировали интерес к конкуренту Алипа за 14 миллионов

В "Зените" прокомментировали интерес к конкуренту Алипа за 14 миллионов
©

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию об интересе клуба к защитнику "Фенербахче" Атилле Солои, который может стать конкурентом для казахстанца Нуралы Алипа, сообщает Sport24.

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга предложил 14 миллионов евро за 24-летнего венгра.

"Информация о том, что "Зенит" предложил 14 млн евро за Салаи, не соответствует действительности. Никакого предложения не было в принципе", - сказал Медведев.

Солои выступает за «Фенербахче» с января 2021 года, в прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 42 матчах за турецкую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Алип Нуралы Зенит Кайрат ФК Казахстанцы за границей Футбольные трансферы

Реклама

Реклама

Реклама

Новости
Сегодня , 16:37
Россия
В "Зените" прокомментировали интерес к конкуренту Алипа за 14 миллионов В "Зените" прокомментировали интерес к конкуренту Алипа за 14 миллионов
Сегодня , 07:46
Россия
"Зенит" нашел конкурента Алипу за 14 миллионов евро "Зенит" нашел конкурента Алипу за 14 миллионов евро
Сегодня , 07:22
Россия
"Зенит" без Алипа потерял очки на старте РПЛ "Зенит" без Алипа потерял очки на старте РПЛ
Вчера , 22:19
Россия
ЦСКА Зайнутдинова представил форму на новый сезон ЦСКА Зайнутдинова представил форму на новый сезон
Вчера , 16:53
Россия
CAS вынес решение по еврокубкам для команд из России CAS вынес решение по еврокубкам для команд из России
Вчера , 16:29
Россия
Новый тренер у Зайнутдинова и репутация Алипа. Превью к старту казахстанцев в РПЛ Новый тренер у Зайнутдинова и репутация Алипа. Превью к старту казахстанцев в РПЛ
Вчера , 16:00
Россия
В России умер 29-летний футболист. Подробности В России умер 29-летний футболист. Подробности
Вчера , 13:36
Россия
Новый тренер ЦСКА нашел роль для Зайнутдинова и объяснил изменения в команде Новый тренер ЦСКА нашел роль для Зайнутдинова и объяснил изменения в команде
14 июля, 21:17
Россия
"Не дышим". Как Нуралы Алип бился за победу в "Зените" "Не дышим". Как Нуралы Алип бился за победу в "Зените"
14 июля, 20:49
Россия
ЦСКА Зайнутдинова подпишет нового футболиста ЦСКА Зайнутдинова подпишет нового футболиста
14 июля, 15:27
Россия
Экс-тренер "Кайрата" рассказал о пользе отъезда легионеров из России Экс-тренер "Кайрата" рассказал о пользе отъезда легионеров из России
13 июля, 19:15
Россия
"Зенит" Алипа определился с главным тренером "Зенит" Алипа определился с главным тренером
13 июля, 12:00
Россия
"Матч ТВ" отметил прогресс Алипа в "Зените" "Матч ТВ" отметил прогресс Алипа в "Зените"
12 июля, 18:16
Россия
"Бердыев говорил, что обязан Боранбаеву". Ваит Талгаев - о казахстанцах в РПЛ и "Кайрате" "Бердыев говорил, что обязан Боранбаеву". Ваит Талгаев - о казахстанцах в РПЛ и "Кайрате"
10 июля, 12:16
Россия
Футболисты "Зенита" устроили Алипу чемпионский коридор после завоевания Суперкубка Футболисты "Зенита" устроили Алипу чемпионский коридор после завоевания Суперкубка
10 июля, 07:47
Россия
Видео из раздевалки, или как Алип с "Зенитом" отпраздновали победу в Суперкубке России Видео из раздевалки, или как Алип с "Зенитом" отпраздновали победу в Суперкубке России
10 июля, 00:44
Россия
Нуралы Алип с "Зенитом" выиграл еще один трофей в России Нуралы Алип с "Зенитом" выиграл еще один трофей в России
9 июля, 14:26
Россия
Появилась информация о вероятном уходе Алипа из "Зенита" Появилась информация о вероятном уходе Алипа из "Зенита"
9 июля, 14:15
Россия
Алип в составе? Прямая трансляция матча Суперкубка России "Зенит" - "Спартак" Алип в составе? Прямая трансляция матча Суперкубка России "Зенит" - "Спартак"
8 июля, 17:17
Россия
"Он может закрыть все позиции". Зайнутдинов - главный универсал РПЛ? "Он может закрыть все позиции". Зайнутдинов - главный универсал РПЛ?
8 июля, 17:00
Россия
"Не для чемпионской команды". Алипу досталось от известного комментатора "Не для чемпионской команды". Алипу досталось от известного комментатора
8 июля, 14:39
Россия
Статусные конкуренты и потенциальное преимущество. Что ждет Алипа во втором сезоне за "Зенит" Статусные конкуренты и потенциальное преимущество. Что ждет Алипа во втором сезоне за "Зенит"
8 июля, 10:16
Россия
"Одаренный". Новый тренер ЦСКА нашел роль для Зайнутдинова "Одаренный". Новый тренер ЦСКА нашел роль для Зайнутдинова
8 июля, 09:29
Россия
Клуб Зайнутдинова впервые выиграл с новым тренером Клуб Зайнутдинова впервые выиграл с новым тренером
8 июля, 08:20
Россия
Нуралы Алип попал в топ-11 после завоевания второго трофея Нуралы Алип попал в топ-11 после завоевания второго трофея
7 июля, 17:53
Россия
Друг Бахтиера Зайнутдинова нашел новый клуб Друг Бахтиера Зайнутдинова нашел новый клуб
6 июля, 20:22
Россия
Лидер "Кайрата" близок к переходу в ЦСКА Лидер "Кайрата" близок к переходу в ЦСКА
6 июля, 19:40
Россия
Старейший клуб России расстался с казахстанским футболистом Старейший клуб России расстался с казахстанским футболистом
6 июля, 15:29
Россия
Экс-игрок "Ливерпуля" и многомиллионный новичок не помеха? Алип сыграет в матче за Суперкубок России Экс-игрок "Ливерпуля" и многомиллионный новичок не помеха? Алип сыграет в матче за Суперкубок России
6 июля, 15:00
Россия
"Агент назвал меня безумным". Игрок сборной Ганы рассказал, почему отказал "Астане" и "Кайрату" "Агент назвал меня безумным". Игрок сборной Ганы рассказал, почему отказал "Астане" и "Кайрату"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus