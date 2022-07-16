"Зенит" нашел конкурента Алипу за 14 миллионов евро

"Зенит" казахстанца Нуралы Алипа нацелился на защитника турецкого "Фенербахче" Аттилу Салаи, сообщает As Marca.

По информации источника российский клуб предложил за игрока сборной Венгрии 14 миллионов евро.

Отмечается, что интерес к Салаи, выступающего на той же позиции что и Алип также проявляли "Аякс", "Порту", "Ноттингем Форест", "Фулхэм" и "Торино".

Добавим, что Салаи выступает за "Фенербахче" с 2021 года. Контракт с ним рассчитан до 2025 года. В составе сборной Венгрии он провел 27 матчей.

Напомним, что 22-летний Алип выступает в составе "Зенита" на правах аренды, которая рассчитана до конца 2022 года. В первой половине года казахстанец провел за питерцев 12 матчей во всех турнирах. Казахстанец стал чемпионом России и выиграл Суперкубок.

Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт



