"Зенит" упустил победу в матче с участием Алипа

Питерский "Зенит", за который выступает казахстанский футболист Нуралы Алип, провел товарищеский матч в рамках дубайского сбора. Соперником выступила команда "Арарат-Армения", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Первым успеха добился российский клуб, когда на 57-й минуте после подачи с углового отличился Матео Кассьерра. Однако петербуржцы не смогли удержать преимущество, пропустив ответный мяч от Джессе Акилы на 78-й минуте.

Отметим, что в этом спарринге сыграл и Алип.

Следующую игру команда Сергея Семака проведет 14 февраля с "Уралом".

Напомним, что в декабре "Зенит" выкупил у "Кайрата" права на Алипа. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила два миллиона евро.

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