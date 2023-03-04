"Зенит" учинил разгром сопернику и не дал шанса Алипу

"Зенит" уверенно начал второй круг чемпионата России по футболу, учинив в 18-м туре разгром "Нижнему Новгороду", передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Малком (12-я минута, 47-я), еще один мяч в активе Александра Ерохина (82-я). При этом Далер Кузяев (38-я) не реализовал пенальти.

Казахстанский защитник петербуржцев Нуралы Алип попал в заявку на матч, но так и не дождался своего шанса, просидев на скамейке запасных.

Таким образом "Зенит" набрал 45 очков и закрепился на первом месте турнирной таблицы, а "Нижний Новгород" расположился на 12-й строчке.

В следующем туре, 12 марта, "Зенит" дома сыграет с "Химками", а "Нижний Новгород" в гостях встретится с "Ростовом".

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