"Зенит" с Алипом в составе проиграл на своем поле

"Зенит" в матче третьего тура РПЛ уступил московскому "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом - 2:3. Гости уже на второй минуте усилиями Константина Тюкавина открыли счет.
На девятой минуте Фабиан Бальбуэна поразил свои ворота и позволил "Зениту" сравнять счет. На 33-й минуте Тюкавин вновь вывел "Динамо" вперед.
"Зенит" на 90-й минуте благодаря голу Ивана Сергеева восстановил равновесие. Впрочем, на шестой добавленной минуте победу "Динамо" принес Вячеслав Грулев.
Отметим, что "Зенит" с 94-й минуты играл в меньшинстве после удаления Вильмара Барриоса.
Добавим, что Нуралы Алип появился на поле на 46-й минуте, заменив Ренана.
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