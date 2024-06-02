"Зенит" принял решение по Алипу на Суперфинал Кубка России

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип попал в стартовый состав "Зенита" на матч Суперфинала Кубка России по футболу, сообщают Vesti.kz.
Клуб из Санкт-Петербурга сыграет сегодня 2 июня с калининградской "Балтикой". Встреча пройдет в Москве.
"Зенит" выставил такой состав на матч: Адамов, Эракович, Алип, Нино, Барриос (капитан), Вендел, Клаудиньо, Артур, Педро, Сергеев, Кассьерра.
Напомним, ранее Алип стал чемпионом России в составе "Зенита". Это его третий чемпионский титул в составе клуба из Санкт-Петербурга.
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