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Новости спорта Футбол Россия
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Алип стал чемпионом России в составе "Зенита"

Алип стал чемпионом России в составе "Зенита"
©ФК "Зенит"

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип принял участие в матче 30-го тура чемпионата России, где был выявлен обладатель титула, сообщают Vesti.kz

Казахстанский центрбек вышел в стартовом составе на матч с "Ростовом". "Зениту" была необходима только победа и поражение "Динамо" в параллельном матче. 

Команда Сергея Семака добыла драматичную победу со счетом 2:1, на последних минутах победный гол забил бразилец Артур. 

"Динамо" уступило на выезде "Краснодару" со счетом 0:1. Таким образом, "Зенит" финишировал на первом месте и завоевал шестой титул подряд. 

Для Нуралы Алипа это третья золотая медаль РПЛ в составе "Зенита". Ранее он также становился чемпионом Казахстана, выступая за "Кайрат". 

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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