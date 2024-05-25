Алип стал чемпионом России в составе "Зенита"

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип принял участие в матче 30-го тура чемпионата России, где был выявлен обладатель титула, сообщают Vesti.kz.

Казахстанский центрбек вышел в стартовом составе на матч с "Ростовом". "Зениту" была необходима только победа и поражение "Динамо" в параллельном матче.

Команда Сергея Семака добыла драматичную победу со счетом 2:1, на последних минутах победный гол забил бразилец Артур.

"Динамо" уступило на выезде "Краснодару" со счетом 0:1. Таким образом, "Зенит" финишировал на первом месте и завоевал шестой титул подряд.

Для Нуралы Алипа это третья золотая медаль РПЛ в составе "Зенита". Ранее он также становился чемпионом Казахстана, выступая за "Кайрат".