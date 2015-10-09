"Зенит" принял решение по Алипу на матч против клуба Дзюбы

"Зенит" из Санкт-Петербурга объявил стартовый состав на матч 18-го тура Российской Премьер-лиги против тольяттинского "Акрона", сообщают Vesti.kz.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21:30 по казахстанскому времени.

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип попал в стартовый состав на эту игру.

Состав "Зенита" на матч с "Акроном":

Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Энрике, Мантуан, Соболев, Педро.

После 17 туров РПЛ "Зенит" с 36 очками держится в тройке лидеров, тогда как их соперники с 21 баллом замыкает первую десятку, обосновавшись на девятой позиции.

Отметим, что в составе "Акрона" выступает известный российский футболист Артем Дзюба, который также выйдет в стартовом составе своего клуба.

