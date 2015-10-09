"Зенит" принял решение по Алипу на матч с клубом Зайнутдинова

"Зенит" и московское "Динамо" назвали составы на матч Зимнего Кубка РПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра состоится сегодня, 3 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется в 17:00 по казахстанскому времени.

В составе "Зенита" с первых минут на поле выйдет капитан сборной Казахстана Нуралы Алип.

Состав "Зенита":

Москвичёв (вр), Дуглас Сантос, Дркушич, Караваев, Адамов, Алип, Вендел, Джон, Михайлов, Ерохин, Кондаков.

Другой игрок сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов не попал в заявку "Динамо". Он по-прежнему находится вне общей группы команды.

Состав "Динамо":

Лунёв (вр), Касерес, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Нгамалё, Рубенс, Бителло, Фомин, Тюкавин, Сергеев.

В другом матче московский ЦСКА сыграет с "Краснодаром".

