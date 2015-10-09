Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Россия
Сегодня 16:44
 

"Зенит" принял решение по Алипу на матч с клубом Зайнутдинова

  Комментарии

Поделиться
"Зенит" принял решение по Алипу на матч с клубом Зайнутдинова ©ФК "Зенит"

"Зенит" и московское "Динамо" назвали составы на матч Зимнего Кубка РПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

"Зенит" и московское "Динамо" назвали составы на матч Зимнего Кубка РПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра состоится сегодня, 3 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется в 17:00 по казахстанскому времени.

В составе "Зенита" с первых минут на поле выйдет капитан сборной Казахстана Нуралы Алип.

Состав "Зенита":

Москвичёв (вр), Дуглас Сантос, Дркушич, Караваев, Адамов, Алип, Вендел, Джон, Михайлов, Ерохин, Кондаков.

Другой игрок сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов не попал в заявку "Динамо". Он по-прежнему находится вне общей группы команды.

Состав "Динамо":

Лунёв (вр), Касерес, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Нгамалё, Рубенс, Бителло, Фомин, Тюкавин, Сергеев.

В другом матче московский ЦСКА сыграет с "Краснодаром".

 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Турция   •   Контрольная игра, мужчины
4 февраля 19:00   •   не начат
Женис
Женис
(Астана)
- : -
Рубин
Рубин
(Казань)
Кто победит в основное время?
Женис
Ничья
Рубин
Проголосовало 21 человек

Реклама

Живи спортом!