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"Зенит" одержал победу в матче с карточкой Алипа

"Зенит" одержал победу в матче с карточкой Алипа
©ФК "Зенит"

Санкт-петербургский "Зенит", за который выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, одержал победу над воронежским "Факелом" в матче 4 тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz

Встреча прошла на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал Иван Сергеев, отличившийся на 16 минуте. А в добавленное ко второму тайму время закрепил успех Густаво Мантуан. 

Алип не вошел в стартовый состав "Зенита". Он вышел на поле на 28 минуте, заменив Марио Фернандеса. А на 88 минуте казахстанец заработал желтую карточку. 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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