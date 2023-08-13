"Зенит" одержал победу в матче с карточкой Алипа

Санкт-петербургский "Зенит", за который выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, одержал победу над воронежским "Факелом" в матче 4 тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал Иван Сергеев, отличившийся на 16 минуте. А в добавленное ко второму тайму время закрепил успех Густаво Мантуан.
Алип не вошел в стартовый состав "Зенита". Он вышел на поле на 28 минуте, заменив Марио Фернандеса. А на 88 минуте казахстанец заработал желтую карточку.
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