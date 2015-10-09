Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Россия
Сегодня 20:14
 

"Зенит" Нуралы Алипа подписал нового футболиста - источник

"Зенит" Нуралы Алипа подписал нового футболиста - источник

Колумбийский нападающий Джон Дуран переходит в футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга, передают Vesti.kz.

Колумбийский нападающий Джон Дуран переходит в футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга, передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, документы между клубами уже подписаны.

Ранее турецкий "Фенербахче" расторг договор аренды с саудовским "Аль-Насром", и теперь 22-летний Дуран переходит в "Зенит" на правах аренды.

Отмечается, что французский "Лилль" никогда не рассматривался как реальный вариант — переход состоится без опции выкупа.

В карьере игрока также были колумбийский "Энвигадо" и американский "Чикаго Файр". С 2022 года Дуран вызывается в сборную Колумбии.

Напомним, что в составе "Зенита" выступает казахстанский защитник Нуралы Алип.

