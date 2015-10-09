"Зенит" Нуралы Алипа подписал нового футболиста - источник

Колумбийский нападающий Джон Дуран переходит в футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга, передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, документы между клубами уже подписаны.

Ранее турецкий "Фенербахче" расторг договор аренды с саудовским "Аль-Насром", и теперь 22-летний Дуран переходит в "Зенит" на правах аренды.

Отмечается, что французский "Лилль" никогда не рассматривался как реальный вариант — переход состоится без опции выкупа.

В карьере игрока также были колумбийский "Энвигадо" и американский "Чикаго Файр". С 2022 года Дуран вызывается в сборную Колумбии.

Напомним, что в составе "Зенита" выступает казахстанский защитник Нуралы Алип.

🚨🔵 Jhon Durán to Zenit St Petersburg, here we go! Documents completed now between the clubs.



Fenerbahçe break loan from Al Nassr, new loan move from Al Nassr to Zenit for Durán.



Lille was never close as option, Durán will join on straight loan — NO buy option clause. pic.twitter.com/rbgahzjk41 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2026

