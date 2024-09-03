"Зенит" избавился от конкурента Алипа: он уехал к Роналду

Защитник петербургского "Зенита" Роберт Ренан продолжит карьеру в саудовском клубе "Аль-Шабаб" на правах аренды, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу команды.

Ранее бразильский футболист играл на родине в аренде за "Интернасьонал". За бразильский коллектив Ренан провел 26 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

В сезоне-2022/2023 Роберт в составе петербургского коллектива стал чемпионом Российской премьер-лиги. Рыночная стоимость футболиста, согласно оценке Transfermarkt, составляет девять миллионов евро.

Срок трудового соглашения между защитником и "Зенитом" рассчитан до конца июня 2028 года.

Добавим, что за питерский клуб с 2022 года играет казахстанский защитник Нуралы Алип.

К слову, теперь Ренан будет играть в одном чемпионате с португальской звездой Криштиану Роналду, который выступает за саудовский "Аль-Наср".