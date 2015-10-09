"Зенит" исключил капитана сборной Казахстана из "основы" после поражения от Фарерских островов

Капитан сборной Казахстана Нуралы Алип не попал в основной состав санкт-петербургского "Зенита" на матч 16-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) против "Пари НН", передают Vesti.kz.

Эта встреча стала первой для "сине-бело-голубых" после международной паузы. Напомним, что Алип отыграл два матча в составе национальной команды - против Бельгии (1:1) в рамках заключительного тура отборочного турнира на чемпионат мира-2026, а также товарищеский матч с Фарерскими островами (0:1).

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на игру против "Пари НН" решил оставить Нуралы на скамейке запасных.

Состав "Зенита":

Адамов, Мантуан, Эракович, Нино, Вега, Барриос, Вендел, Глушенков, Жерсон, Луис Энрике, Соболев.

Запасные: Кержаков, Латышонок, Алип, Адамов, Горшков, Кондаков, Ерохин, Михайлов, Мостовой, Лусиано.

Состав "Пари НН":

Медведев, Коледин, Александров, Фаринья, Карич, Шнапцев, Сарфо, Ивлев, Тичич, Грулев, Лесовой.

Запасные: Кошкин, Лукьянов, Чистяков, Пигас, Ермаков, Сефас, Калинский.

В текущем сезоне Алип отыграл за "Зенит" 16 матчей и забил один гол.