"Зенит" без Алипа увеличил отрыв от клуба Зайнутдинова в РПЛ

"Зенит" в Москве обыграл "Динамо" и на четыре очка оторвался от преследователей в РПЛ, передает корреспондент Vesti.kz. Казахстанец Нуралы Алип на поле не появился.
Клуб из Санкт-Петербурга выиграл у конкурентов со счетом 2:0. Голы забили Андрей Мостовой и Мантуан, а "Динамо" доигрывало матч в меньшинстве.
"Зенит" набрал 26 очков и оторвался от конкурентов. На второе место после десятого тура вышел "Ростов", который обыграл "Крылья Советов" (2:1).
ЦСКА, за который полный матч отыграл казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, проиграл в дерби аутсайдеру турнира "Торпедо" (0:1) и отпустил "Зенит" в отрыв.
Матч ЦСКА с Зайнутдиновым в РПЛ завершился сенсацией
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