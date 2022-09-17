Матч ЦСКА с Зайнутдиновым в РПЛ завершился сенсацией

Московский клуб ЦСКА сенсационно проиграл в дерби "Торпедо", которое занимает последнее место в РПЛ, передает корреспондент Vesti.kz. Казахстанец Бахтиер Зайнутдинов отыграл полный матч.
Игра десятого тура завершилась со счетом 0:1. Победный гол на 33-й минуте забил сербский полузащитник Стефан Сапич.
Игроки "Торпедо" одержали первую победу в турнире, но остались на последнем 16-м месте с четырьмя очками. Что касается ЦСКА, то "армейцы" остались вторыми с 20 баллами.
Ранее Зайнутдинов получил вызов в сборную Казахстана, которой предстоят решающие матчи Лиги наций.
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