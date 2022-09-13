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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Замена игроку сборной Германии, "проблема" с паспортом. Мог ли Зайнутдинов перейти в "Аталанту"?

Замена игроку сборной Германии, "проблема" с паспортом. Мог ли Зайнутдинов перейти в "Аталанту"?
©ПФК ЦСКА

Прошлой весной лидера сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова связывали с возможным переходом в итальянскую "Аталанту". Корреспондент Vesti.kz разобрался, насколько был вероятен этот трансфер и почему он в итоге не случился. 

Начнем с того, что в последние пару лет итальянские агенты стали активно изучать рынок восточной Европы и в частности чемпионат России. Так, за этот период в Серию А перебрались: россияне Алексей Миранчук и Александр Кокорин, узбекистанец Элдор Шомуродов, грузин Хвича Кварацхелия и украинцы Руслан Малиновский, Виктор Коваленко и Владислав Супряга. 

Интерес к Зайнутдинову со стороны "Аталанты" в апреле 2021 года подтвердил агент игрока Евгений Новиков. "Информация, что Бахтиер находится в шорт-листе "Аталанты", — правдивая". Позже для Vesti.kz по этой новости высказался бывший скаут "Кальяри" Алекс Великих: "Да, информация по интересу "Аталанты" к Зайнутдинову внутри Италии действительно проходила. Игрок интересный". 

Внимание "Аталанты" к казахстанцу возникло по нескольким причинам. Клуб готовился продавать вингбека сборной Германии Робина Госенса. Зайнутдинов по своим характеристикам достаточно схожий с немцем игрок - левоногий, выносливый, дисциплинированный и умеющий продуктивно подключаться к атакам. Он очень хорошо подходил под требования главного тренера Джан Пьеро Гасперини. 

Но на возможность этой сделки повлияло два важнейших фактора. Госенс летом 2021 года так и не ушел из "Аталанты", его трансфер в "Интер" состоялся лишь в январе 2022 года. Зайнутдинов при этом котировался в том самом шорт-листе достаточно высоко, но он гражданин страны, не входящий в Евросоюз, поэтому тут возникали сомнения, заполнять ли столь ценный слот игроком сборной Казахстана или найти ему альтернативу с европейским паспортом. 

В итоге минувшим летом "Аталанта" окончательно продала "Интеру" Госенса (до этого была аренда), а фактической заменой ему стал французский новичок из "Удинезе" Брэндон Соппи. 

Но трансфер Бахтиера в один из топ-европейских чемпионатов по-прежнему реален, он знаком скаутам различных клубов. Зайнутдинов - один из лучших футболистов ЦСКА нынешнего сезона, его игра за сборную практически всегда эффективна, он невероятно универсален и с точки зрения физических качеств готов к нагрузкам в условной Бундеслиге или Серии А. 

Очевидно, что в случае успеха в нынешнем сезоне и при дальнейшем отсутствии еврокубков для российских клубов приоритет игрока будет все больше смещаться в сторону трансфера в Европу. 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 9 7 2 0 27-3 23
2 ЦСКА М 9 6 2 1 21-8 20
3 Ростов 9 5 4 0 17-11 19
4 Краснодар 9 5 2 2 18-13 17
5 Динамо М 9 4 4 1 16-9 16
6 Спартак М 9 5 1 3 21-11 16
7 Сочи 9 5 1 3 16-15 16
8 Пари Нижний Новгород 9 3 3 3 16-16 12
9 Ахмат 9 3 2 4 13-15 11
10 Крылья Советов 9 2 4 3 9-12 10
11 Локомотив М 9 2 3 4 13-17 9
12 Оренбург 9 3 0 6 12-26 9
13 Химки 9 2 2 5 10-16 8
14 Факел 9 1 4 4 12-19 7
15 Урал 9 1 1 7 4-17 4
16 Торпедо М 9 0 1 8 4-21 1

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Италия Премьер-лига России

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