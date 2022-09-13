Замена игроку сборной Германии, "проблема" с паспортом. Мог ли Зайнутдинов перейти в "Аталанту"?

Прошлой весной лидера сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова связывали с возможным переходом в итальянскую "Аталанту". Корреспондент Vesti.kz разобрался, насколько был вероятен этот трансфер и почему он в итоге не случился.

Начнем с того, что в последние пару лет итальянские агенты стали активно изучать рынок восточной Европы и в частности чемпионат России. Так, за этот период в Серию А перебрались: россияне Алексей Миранчук и Александр Кокорин, узбекистанец Элдор Шомуродов, грузин Хвича Кварацхелия и украинцы Руслан Малиновский, Виктор Коваленко и Владислав Супряга.

Интерес к Зайнутдинову со стороны "Аталанты" в апреле 2021 года подтвердил агент игрока Евгений Новиков. "Информация, что Бахтиер находится в шорт-листе "Аталанты", — правдивая". Позже для Vesti.kz по этой новости высказался бывший скаут "Кальяри" Алекс Великих: "Да, информация по интересу "Аталанты" к Зайнутдинову внутри Италии действительно проходила. Игрок интересный".

Внимание "Аталанты" к казахстанцу возникло по нескольким причинам. Клуб готовился продавать вингбека сборной Германии Робина Госенса. Зайнутдинов по своим характеристикам достаточно схожий с немцем игрок - левоногий, выносливый, дисциплинированный и умеющий продуктивно подключаться к атакам. Он очень хорошо подходил под требования главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

Но на возможность этой сделки повлияло два важнейших фактора. Госенс летом 2021 года так и не ушел из "Аталанты", его трансфер в "Интер" состоялся лишь в январе 2022 года. Зайнутдинов при этом котировался в том самом шорт-листе достаточно высоко, но он гражданин страны, не входящий в Евросоюз, поэтому тут возникали сомнения, заполнять ли столь ценный слот игроком сборной Казахстана или найти ему альтернативу с европейским паспортом.

В итоге минувшим летом "Аталанта" окончательно продала "Интеру" Госенса (до этого была аренда), а фактической заменой ему стал французский новичок из "Удинезе" Брэндон Соппи.

Но трансфер Бахтиера в один из топ-европейских чемпионатов по-прежнему реален, он знаком скаутам различных клубов. Зайнутдинов - один из лучших футболистов ЦСКА нынешнего сезона, его игра за сборную практически всегда эффективна, он невероятно универсален и с точки зрения физических качеств готов к нагрузкам в условной Бундеслиге или Серии А.

Очевидно, что в случае успеха в нынешнем сезоне и при дальнейшем отсутствии еврокубков для российских клубов приоритет игрока будет все больше смещаться в сторону трансфера в Европу.

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