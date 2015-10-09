"Зенит" Алипа представил новых соперников после разгрома европейского клуба

Санкт-петербургский "Зенит" активно готовится к новому сезону - в начале июля команда Сергея Семака проведет сразу два товарищеских матча, сообщают Vesti.kz.

Встречи пройдут в Санкт-Петербурге на стадионе "Смена". Соперниками сине-бело-голубых станут представители Российской Премьер-Лиги - махачкалинское "Динамо" и калининградская "Балтика".

Первая игра против команды из Дагестана пройдет в четверг, 3 июля, а встреча с "Балтикой" намечена на воскресенье, 6 июля.

А пока подопечные Семака уже провели спарринг с именитым соперником: 29 июня в Сочи на арене "Фишт" они уверенно обыграли сербскую "Црвену Звезду" со счетом 3:0, продемонстрировав хорошую форму и боевой настрой.

Отметим, что в составе "Зенита" выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип.