"Зенит" Алипа повторил рекорд в РПЛ

"Зенит", цвета которого защищает казахстанский футболист Нуралы Алип, обыграл на своем поле "Ахмат" (2:1) в рамках 13-го тура российской премьер-лиги (РПЛ), сообщают Vesti.kz.

По информации Opta Sports, "Зенит" забил в 20-м матче РПЛ подряд и повторил свою рекордную голевую серию в чемпионатах России - также 20 матчей было в 2011-2012 годах.

"Ахмат" забил лишь два гола во вторых таймах в этом сезоне РПЛ - меньше всех в лиге. В последний раз грозненцы забивали после перерыва в пятом туре против "Оренбурга".

Матео Кассьерра забил свой 10-й гол в этом сезоне РПЛ, он отметился результативными действиями в 9 из 12 матчей в РПЛ в текущем сезоне, в которых принимал участие - лучший результат в лиге (у Гарре 7 матчей с голами или ассистами).

Напомним, Алип вышел в стартовом составе "Зенита" и отыграл до финального свистка.

В следующем туре, 4 ноября, "Ахмат" дома примет "Факел", а "Зенит" на выезде встретится с "Балтикой".

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