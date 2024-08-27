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27 августа 22:37
 

"Зенит" Алипа объявил о переходе нападающего за пять миллиардов

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"Зенит" Алипа объявил о переходе нападающего за пять миллиардов ©ФК "Зенит"

"Зенит" из Санкт-Петербурга объявил о переходе аргентинского форварда Лусиано Гонды, сообщают Vesti.kz.

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"Зенит" из Санкт-Петербурга объявил о переходе аргентинского форварда Лусиано Гонды, сообщают Vesti.kz.

Соглашение с 23-летним форвардом подписано на четыре года с возможностью продления на еще один год.

Transfermarkt оценивает новичка "Зенита" в десять миллионов евро (свыше пяти миллиардов тенге). Причем, авторитетный немецкий портал сообщает о 12 миллионах евро, которые питерцы заплатили "Аргентинос Хуниорс". 


Отметим, что с 2022 года за команду играет казахстанец Нуралы Алип. Он недавно подписал новый контракт с клубом до 2028 года.

Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Аргентина Футбольные трансферы

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