"Зенит" Алипа объявил о переходе нападающего за пять миллиардов

"Зенит" из Санкт-Петербурга объявил о переходе аргентинского форварда Лусиано Гонды, сообщают Vesti.kz.

Соглашение с 23-летним форвардом подписано на четыре года с возможностью продления на еще один год.

Transfermarkt оценивает новичка "Зенита" в десять миллионов евро (свыше пяти миллиардов тенге). Причем, авторитетный немецкий портал сообщает о 12 миллионах евро, которые питерцы заплатили "Аргентинос Хуниорс".