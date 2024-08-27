"Зенит" Алипа объявил о переходе нападающего за пять миллиардов
©ФК "Зенит"
"Зенит" из Санкт-Петербурга объявил о переходе аргентинского форварда Лусиано Гонды, сообщают Vesti.kz.
"Зенит" из Санкт-Петербурга объявил о переходе аргентинского форварда Лусиано Гонды, сообщают Vesti.kz.
Соглашение с 23-летним форвардом подписано на четыре года с возможностью продления на еще один год.
Transfermarkt оценивает новичка "Зенита" в десять миллионов евро (свыше пяти миллиардов тенге). Причем, авторитетный немецкий портал сообщает о 12 миллионах евро, которые питерцы заплатили "Аргентинос Хуниорс".
Отметим, что с 2022 года за команду играет казахстанец Нуралы Алип. Он недавно подписал новый контракт с клубом до 2028 года.
Реклама