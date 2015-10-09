Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Россия
Вчера 23:53
 

"Зенит" Алипа обыграл чемпиона РПЛ

  Комментарии

Поделиться
"Зенит" Алипа обыграл чемпиона РПЛ ©Нуралы Алип. ©ФК "Зенит"

"Зенит" одержал победу над "Краснодаром" в матче девятого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

"Зенит" одержал победу над "Краснодаром" в матче девятого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака, сообщают Vesti.kz.

Счёт открыл Максим Глушенков: на 60-й минуте после изящной передачи Луиса Энрике он ворвался в штрафную и пробил между ног голкиперу Станиславу Агкацеву.

Ближе к концовке роли поменялись - уже Глушенков навесил с левого фланга, а Луис Энрике ударом головой оформил второй гол "сине-бело-голубых".

Отметим, что защитник сборной Казахстана Нуралы Алип начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 93-й минуте.

После этой победы "Зенит" набрал 16 очков и поднялся на четвертое место, а "Краснодар" сохранил лидерство с 19 баллами.

В следующем туре петербуржцы 27 сентября примут "Оренбург", а "быки" отправятся в гости к "Ростову".

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 8, мужчины
Сегодня 18:00   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Женис
Женис
(Астана)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Женис
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!