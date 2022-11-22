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Зайнутдинов провел с ЦСКА неудачный матч в Кубке России

Зайнутдинов провел с ЦСКА неудачный матч в Кубке России
©ПФК ЦСКА

Российская футбольная Премьер-Лига, Групповой этап

Урал - ЦСКА М 0:0 п. 5:4

Турнирная таблица →

Московский ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, потерпел поражение в матче Кубка России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Армейцы провели матч в Екатеринбурге против местного "Урала". Основное время завершилось нулевой ничьей. Победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее оказались хозяева. 

Зайнутдинов вышел на поле в стартовом составе, но в середине второго тайма получил повреждение и был заменен. 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей

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