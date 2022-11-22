Зайнутдинов провел с ЦСКА неудачный матч в Кубке России

Российская футбольная Премьер-Лига, Групповой этапТурнирная таблица →
Московский ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, потерпел поражение в матче Кубка России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Армейцы провели матч в Екатеринбурге против местного "Урала". Основное время завершилось нулевой ничьей. Победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где точнее оказались хозяева.
Зайнутдинов вышел на поле в стартовом составе, но в середине второго тайма получил повреждение и был заменен.
Реклама