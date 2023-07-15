Зайнутдинов получил высокую оценку в матче за Суперкубок России

Авторитетное издание "Спорт-Экспресс" назвало казахстанца Бактиера Зайнутдинова одним из лучших игроков ЦСКА в матче за Суперкубок России, передает корреспондент Vesti.kz.

Основное время матча, прошедшего в Казани, завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти удача улыбнулась "Зениту", одержавшему победу со счетом 5:4.

"Одним из лучших на поле был Зайнутдинов, который на своей бровке разрывал и Мантуана, и Караваева - именно действия казахского защитника привели к удару Гайича в упор. Но Кержаков в том эпизоде сыграл роскошно.

Смелость ЦСКА проявлялась во всем: и в борьбе, и во владении мячом, и в конкретике на передовой. Даже Мойзес лез в опасный дриблинг в чужой штрафной и вполне мог забить, если бы был двуногим. "Зенит" выглядел непривычно уязвимым - кажется, ЦСКА действительно станет его главным конкурентом за чемпионство", - отмечает издание.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ