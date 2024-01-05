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Зайнутдинов одобряет. Кто может стать новым другом Алипа в "Зените"?

Зайнутдинов одобряет. Кто может стать новым другом Алипа в "Зените"?
©КФФ

Одним из новичков санкт-петербургского "Зенита", цвета которого защищает казахстанский защитник Нуралы Алип, может стать российский полузащитник Ильзат Ахметов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о возможном трансфере друга Бахтиера Зайнутдинова в клуб другого казахстанца в это трансферное окно.

Одной из громких новостей последних суток в российском футболе стала информация о предстоящем переходе 26-летнего полузащитника "Краснодара" Ахметова в стан "Зенита". Контракт уроженца Бишкека (Кыргызстан) с быками истекает этим летом. Однако "Зенит" уже сейчас готов выкупить у прямых конкурентов за чемпионство креативного хавбека за 850 тысяч евро и предложить ему договор до лета 2027-го. Эта информация была подтверждена инсайдером Иваном Карповым.

С начала текущего сезона Ахметов провел за "Краснодар" 21 матч во всех турнирах, забив три гола и сделав два ассиста. Он выступает за эту команду с июля 2022-го. Ранее защищал цвета казанского "Рубина" (2013-2018) и московского ЦСКА (2018-2022). За сборную России Ильзат провел девять матчей, включая две игры против сборной Казахстана в 2019 году.

Ахметов достаточно опытный футболист, на счету которого 150 матчей в российской премьер-лиге (РПЛ), а также 17 встреч в еврокубках, в том числе домашняя игра с "Реалом" в Лиге чемпионов 2018/19, когда он помог ЦСКА одержать победу со счетом 1:0.

Другое дело, что этот полузащитник не всегда стабилен, и в последние годы у него наблюдалось больше падений и меньше взлетов. Но переход в "Зенит" может окончательно перезагрузить карьеру Ахметова. 

Ильзата казахстанские любители футбола могут ассоциировать с Зайнутдиновым, так как они не просто играли вместе в ЦСКА, но и стали настоящими друзьями. Ахметов является уйгуром по национальности. Он родился и вырос в Кыргызстане, но в юном возрасте переехал в Россию, чтобы построить футбольную карьеру. В итоге Ильзат получил российское гражданство и в будущем был заигран за национальную сборную. Кстати, это больная тема для кыргызстанских болельщиков, часть из которых считает Ахметова предателем. Но есть и те, кто следят за каждым матчем с участием Ильзата и болеют за своего земляка.

С Зайнутдиновым Ахметов делил раздевалку на протяжении двух лет: с лета 2020-го, когда казахстанец был куплен армейцами, и вплоть до лета 2022-го, пока Ильзат не покинул клуб на правах свободного агента.

У них сложились близкие дружеские отношения, которые они поддерживают по сей день. Любили парни и подшутить друг над другом:

Их дружба нравилась всем, в том числе клубной пресс-службе, которая неоднократно снимала юмористический контент вместе с Бахтиером и Ильзатом. Пиарщики устраивали между ними различные челлендж-соревнования, а также игры:

В начале 2022-го Ахметов отметил главное отличие между ним и его другом Зайнутдиновым:

Мы живем в соседних номерах, и Баха всегда очень рано встает, а я, наоборот, люблю поспать (улыбается). На завтраке он самый первый, это его особенность. В этом мы вообще не совпадаем. В быту я люблю все делать не спеша - поспать, пообедать. А Баха постоянно торопится не пойми куда (улыбается).

Весной того же года они вместе посетили мечеть в Грозном (Чеченская Республика, Россия):

А уже после ухода Ахметова из ЦСКА Зайнутдинов рассказал о своей дружбе с ним:

Как партнеры реагируют на мусульманский пост? Нормально, потому что не я один держал пост. Со мной раньше Ильзат Ахметов и Юсуф Языджи тоже постились. Но какие-то вопросы все равно проходят. Некоторые после каждой тренировки во время Рамадана спрашивают, как я себя чувствую без воды. Но я за несколько лет в России привык к таким вопросам.

Ильзат ушел из клуба? Это грустная новость, это мой близкий друг. За два года мы сблизились, у нас похожий менталитет, одни традиции. Мы всегда вместе общались, жили по соседству. У него все отлично. Последний раз общались, он отдыхал в горах Кыргызстана. Сейчас ждет новостей по своему будущему.

Эта травма, она его чуть-чуть подкосила. Ему не хватило времени вернуться на прежнюю ступень в прошлом сезоне, но он снова окажется на уровне, который показывал в ЦСКА и в сборной, и всем все докажет. По таланту и мастерству он - один из лучших в России.

Теперь не исключено, что именно другой казахстанец, Алип, станет новым другом Ильзата в "Зените". Определенное время уйдет на адаптацию, и понятно, что там новичку нужна будет поддержка партнеров по команде. С некоторыми из зенитовцев Ахметов пересекался в сборной (Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин), а с опытным защитником Марио Фернандесом провел почти сотню совместных игр в сборной и ЦСКА.

Но с Алипом у Ахметова может сложиться особая связь, как и с Зайнутдиновым. Они являются представителями братских народов, у них одна религия, и в целом много общего в менталитете, что и подмечал Бахтиер. Да и сам Зайнутдинов, пусть и поддерживает в России ЦСКА, наверняка будет только рад, если Алип и Ахметов начнут играть вместе. 

Отметим, что в прошлом Ахметов уже мог оказаться в "Зените". В 2018 году 19-летний полузащитник, покинув "Рубин", отправился на просмотр в "Зенит". Но в итоге в Санкт-Петербурге он не остался и нашел свое место в ЦСКА.

Затем, уже весной 2022-го, в СМИ появилась информация, что Ахметов может перейти в "Зенит" на правах свободного агента летом. Но в итоге хавбек перебрался в "Краснодар".

По итогам первой половины сезона РПЛ 2023/24 в таблице лидирует "Краснодар", набравший 38 баллов после 18 туров. "Зенит" располагается на второй строчке с 36 очками. До возобновления игр в чемпионате России есть еще два месяца. Следующие матчи запланированы на начало марта.

Что касается Зайнутдинова, то 25-летний казахстанец выступает в составе турецкого "Бешикташа". Он перешел туда из ЦСКА в августе 2023 года. 

Фото: ФК "Краснодар" (1), ПФК ЦСКА (2,3,5), РФС (4)©

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