Защитник сборной Казахстана отметился голевым ассистом в победном матче "Ахмата" в РПЛ

ФК "Ахмат", за который выступает защитник сборной Казахстана Марат Быстров, одержал победу в матче 23-го тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Команда на своей арене в Грозном принимала тульский "Арсенал" и была сильнее со счетом 2:0. Сначала на 33-й минуте отличился Андрей Семенов, а затем на 47-й Владимир Ильин установил окончательный счет.
Быстров поучаствовал во втором взятии ворот, отдав голевой ассист, и был заменен на 53-й минуте. Напомним, что он был вызван в сборную Казахстана на матчи отборочного раунда к ЧМ-2022 против Франции и Украины.
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