"Ротор" крупно проиграл в матче РПЛ: один гол не засчитан, пенальти не забит, Шомко впервые заменен

ФК "Ротор", за который выступают футболисты сборной Казахстана, крупно проиграл "Ростову" в матче 23-го тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Волгограде и завершилась поражением хозяев со счетом 0:4. При этом счет на третьей минуте мог открыть "Ротор", но взятие ворот не было засчитано из-за офсайда. А на восьмой минуте уже "Ростов" не смог забить сопернику пенальти.

В составе победителей отличились: Армин Гигович ('41), Понтус Алмквист ('59), Али Соу ('62) и Александр Саплинов ('90+2).

Защитник сборной Казахстана Дмитрий Шомко вышел на поле в стартовом составе "Ротора", но был заменен на 64-й минуте - впервые в официальном матче. Алексей Щеткин и Юрий Логвиненко матч пропускали, так как восстанавливаются после травм.

Напомним, Шомко вошел в состав сборной Казахстана на стартовые матчи отбора на ЧМ-2022 против Франции и Украины.

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