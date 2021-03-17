Сборная Казахстана объявила состав на матчи отбора на ЧМ-2022 против Франции и Украины

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов огласил список футболистов, вызванных на первые матчи отборочного цикла ЧМ-2022, сообщается на сайте КФФ.
28 марта на "Астана Арене"и команда примет действующего чемпиона мира - Францию. А 31 марта в Киеве сыграет с Украиной.
УТС сборной Казахстана стартует 21 марта в Нур-Султане.
Вратари: Александр Мокин ("Тобол"), Стас Покатилов ("Кайрат"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Мухамеджан Сейсен ("Тараз");
Защитники: Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Абзал Бейсебеков ("Астана"), Темирлан Ерланов ("Ордабасы"), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все - "Тобол"), Олжас Керимжанов ("Туран"), Нуралы Алип ("Кайрат"), Ян Вороговский ("Беерсхот", Бельгия), Тимур Рудосельский ("Лори Ванадзор", Армения), Дмитрий Шомко ("Ротор", Россия), Тимур Досмагамбетов ("Ордабасы");
Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев (все - "Тобол"), Рамазан Оразов ("Чайка", Россия), Айбол Абикен, Данияр Усенов (оба – "Кайрат"), Владислав Васильев ("Энергетик-БГУ", Беларусь), Еркебулан Тунгышбаев, Эльхан Астанов (оба – "Ордабасы"), Максим Федин, Максим Самородов (оба - "Актобе");
Нападающие: Абат Аймбетов ("Крылья Советов", Россия), Рамазан Каримов ("Каспий").
РЕЗЕРВ:
Вратарь: Дмитрий Непогодов ("Астана");
Защитники: Карам Султанов, Михаил Габышев (оба - "Шахтер"), Багдат Каиров ("Ордабасы"), Алибек Касым ("Кызыл-Жар СК");
Полузащитники: Юрий Перцух ("Актобе"), Аслан Дарабаев ("Каспий"), Акмаль Бахтияров ("Жетысу");
Нападающие: Роман Муртазаев ("Астана"), Оралхан Омиртаев ("Тобол").
Отмечается, что после матчей второго тура OLIMPBET-Чемпионата Казахстана в составе могут произойти изменения.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне