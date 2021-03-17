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Сборная Казахстана объявила состав на матчи отбора на ЧМ-2022 против Франции и Украины

Игры пройдут в этом месяце.

Сборная Казахстана объявила состав на матчи отбора на ЧМ-2022 против Франции и Украины
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов огласил список футболистов, вызванных на первые матчи отборочного цикла ЧМ-2022, сообщается на сайте КФФ.

28 марта на "Астана Арене"и команда примет действующего чемпиона мира - Францию. А 31 марта в Киеве сыграет с Украиной.

УТС сборной Казахстана стартует 21 марта в Нур-Султане. 

Вратари: Александр Мокин ("Тобол"), Стас Покатилов ("Кайрат"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Мухамеджан Сейсен ("Тараз");

Защитники: Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Абзал Бейсебеков ("Астана"), Темирлан Ерланов ("Ордабасы"), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все - "Тобол"), Олжас Керимжанов ("Туран"), Нуралы Алип ("Кайрат"), Ян Вороговский ("Беерсхот", Бельгия), Тимур Рудосельский ("Лори Ванадзор", Армения), Дмитрий Шомко ("Ротор", Россия), Тимур Досмагамбетов ("Ордабасы");

Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев (все - "Тобол"), Рамазан Оразов ("Чайка", Россия), Айбол Абикен, Данияр Усенов (оба – "Кайрат"), Владислав Васильев ("Энергетик-БГУ", Беларусь), Еркебулан Тунгышбаев, Эльхан Астанов (оба – "Ордабасы"), Максим Федин, Максим Самородов (оба - "Актобе");

Нападающие: Абат Аймбетов ("Крылья Советов", Россия), Рамазан Каримов ("Каспий").

РЕЗЕРВ:

Вратарь: Дмитрий Непогодов ("Астана");

Защитники: Карам Султанов, Михаил Габышев (оба - "Шахтер"), Багдат Каиров ("Ордабасы"), Алибек Касым ("Кызыл-Жар СК");

Полузащитники: Юрий Перцух ("Актобе"), Аслан Дарабаев ("Каспий"), Акмаль Бахтияров ("Жетысу");

Нападающие: Роман Муртазаев ("Астана"), Оралхан Омиртаев ("Тобол").

Отмечается, что после матчей второго тура OLIMPBET-Чемпионата Казахстана в составе могут произойти изменения.

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Метки:
Украина Франция Чемпионат мира по футболу Сборная РК по футболу Байсуфинов Талгат ЧМ-2022 Вороговский Ян Оразов Рамазан Шомко Дмитрий

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