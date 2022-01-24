Заменит легионера? Защитнику сборной Казахстана подобрали роль в составе "Зенита"

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип может заменить в составе лидера РПЛ украинского легионера Ярослава Ракицкого. О шансе молодого игрока в "Зените" - в материале "Спорт-Экспресс".

Российское издание считает, что казахстанец мог бы заменить одного из ведущих защитников, если тот не подпишет новый контракт.

"Зенит" осознает проблему. И наверняка приглашение на сбор левоногого казахского защитника "Кайрата" Нуралы Алипа - один из вариантов ее решения. Но, конечно, уровень Ракицкого выше, поэтому всерьез рассматривать Алипа в качестве прямой замены украинцу не стоит.

В целом даже качественных левоногих легионеров за приемлемые деньги на рынке почти нет. Конечно, "Зенит" их ищет. Насколько я знаю, работа в этом направлении давно ведется, однако до конкретных предложений потенциальным новичкам еще далеко.

Сперва нужно окончательно решить будущее Ракицкого, а уж потом заниматься другими футболистами. Но, кажется, путь наименьшего сопротивления в данном случае - продлить контракт с украинцем", - пишет "С-Э".

Напомним, ранее второй контрольный матч российской команды завершился потасовкой, а главный тренер Сергей Семак рассказал о состоянии казахстанского футболиста.