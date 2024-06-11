Заменит Дзюбу? Сможет ли Самородов заиграть в топ-клубе РПЛ

Трансфер нападающего сборной Казахстана Максима Самородова в один из зарубежных клубов почти наверняка случится этим летом, в частности, на игрока претендует московский "Локомотив". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о перспективах воспитанника "Актобе" в московской команде.

Надо сказать, что потенциальный переход в "Локомотив" является для Самородова крайне интересным вариантом. Нынешняя концепция клуба позволяет раскрываться молодым игрокам, состав "Локо" в топ-3 самых молодых по возрасту в РПЛ (средний возраст игроков - 24,5 года).

На данный момент Самородов теоретически может претендовать на две позиции в атаке "Локомотива". Прежде всего, это левый вингер. Излюбленная позиция самого Максима, где он предпочитает стартовать в матчах и чувствует себя комфортно.

И тут мы встречаем первое препятствие по имени Сергей Пиняев. 19-летний игрок сборной России считается главным талантом страны в своем возрасте. Его место в основе практически не подвергается сомнениям. Однако, Пиняев при этом может сыграть и справа. А еще, есть небольшая вероятность, что Пиняева продадут в Европу, но пока до такого сценария далеко.

Кроме того, слева может сыграть и Наир Тикнизян, он скорее латераль нежели вингер, но иногда Михаил Галактионов использовал его и в такой роли.

В центре атаки у "Локомотива" основной опцией на сегодня является Тимур Сулейманов. Он скорее силовой форвард и в сравнении с Самородовым это разные игроки с разными добродетелями. На этой неделе клуб официально подписал еще одного форварда Дмитрия Воробьева, и вот это конечно более близкий по стилистике конкурент для Самородова.

Все остальные нападающие в клубе не получают большого количества игрового времени, это касается Владислава Сарвели, Саида Хамулича и Вадима Ракова. Вероятно, кто-то их них будет искать другую команду. Кроме того, ранее "железнодорожников" покинул Артем Дзюба.

Этим летом из "Локомотива" также ушел атакующий полузащитник Рифат Жемалетдинов и на грани ухода Антон Миранчук. Плюс большой интерес есть к Максиму Глушенкову - нынешнему игровому лидеру команды.

В итоге, очевидно, что "Локомотиву" так или иначе понадобится усиление в нападении. Самородов импонирует клубу по многим параметрам, включая возраст, уже приобретенный опыт и демонстрация определенного уровня на международной арене, а также вероятно относительно скромная стоимость трансфера. За полгода до окончания контракта с "Актобе", сумма за выкуп Самородова будет точно приемлемой даже для клуба среднего звена РПЛ.

Фото: "СЭ"© КФФ©