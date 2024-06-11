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Заменит Дзюбу? Сможет ли Самородов заиграть в топ-клубе РПЛ

Заменит Дзюбу? Сможет ли Самородов заиграть в топ-клубе РПЛ
©КФФ

Трансфер нападающего сборной Казахстана Максима Самородова в один из зарубежных клубов почти наверняка случится этим летом, в частности, на игрока претендует московский "Локомотив". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о перспективах воспитанника "Актобе" в московской команде. 

Надо сказать, что потенциальный переход в "Локомотив" является для Самородова крайне интересным вариантом. Нынешняя концепция клуба позволяет раскрываться молодым игрокам, состав "Локо" в топ-3 самых молодых по возрасту в РПЛ (средний возраст игроков - 24,5 года). 

На данный момент Самородов теоретически может претендовать на две позиции в атаке "Локомотива". Прежде всего, это левый вингер. Излюбленная позиция самого Максима, где он предпочитает стартовать в матчах и чувствует себя комфортно. 

И тут мы встречаем первое препятствие по имени Сергей Пиняев. 19-летний игрок сборной России считается главным талантом страны в своем возрасте. Его место в основе практически не подвергается сомнениям. Однако, Пиняев при этом может сыграть и справа. А еще, есть небольшая вероятность, что Пиняева продадут в Европу, но пока до такого сценария далеко. 

Кроме того, слева может сыграть и Наир Тикнизян, он скорее латераль нежели вингер, но иногда Михаил Галактионов использовал его и в такой роли. 

В центре атаки у "Локомотива" основной опцией на сегодня является Тимур Сулейманов. Он скорее силовой форвард и в сравнении с Самородовым это разные игроки с разными добродетелями. На этой неделе клуб официально подписал еще одного форварда Дмитрия Воробьева, и вот это конечно более близкий по стилистике конкурент для Самородова. 

Все остальные нападающие в клубе не получают большого количества игрового времени, это касается Владислава Сарвели, Саида Хамулича и Вадима Ракова. Вероятно, кто-то их них будет искать другую команду. Кроме того, ранее "железнодорожников" покинул Артем Дзюба. 

Этим летом из "Локомотива" также ушел атакующий полузащитник Рифат Жемалетдинов и на грани ухода Антон Миранчук. Плюс большой интерес есть к Максиму Глушенкову - нынешнему игровому лидеру команды. 

В итоге, очевидно, что "Локомотиву" так или иначе понадобится усиление в нападении. Самородов импонирует клубу по многим параметрам, включая возраст, уже приобретенный опыт и демонстрация определенного уровня на международной арене, а также вероятно относительно скромная стоимость трансфера. За полгода до окончания контракта с "Актобе", сумма за выкуп Самородова будет точно приемлемой даже для клуба среднего звена РПЛ. 

Фото: "СЭ"© КФФ©

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Актобе ФК Премьер-лига России Сборная РК по футболу Локомотив Москва Казахстанцы за границей Футбол

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