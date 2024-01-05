"Вообще рядом не стоят". Алипа сравнили с конкурентом из Бразилии

Российский журналист и специалист по бразильскому футболу Александр Спивак сравнил защитника "Зенита" Роберта Ренана с казахстанцем Нуралы Алипом, сообщают Vesti.kz.

Накануне Ренан был отдан в аренду в бразильский "Интернасьональ".

"Нынешняя игра Ренана - это комплекс проблем. Я не спорю, что у Ренана есть изъяны. Да, он любит заигрываться, любит играть рискованно, и по физике, может, пока неидеально сложен для центрального защитника. Все эти моменты есть. Тем не менее, вы покупаете Ренана и никак не можете с ним взаимодействовать. Раз ошибся, два ошибся - и усадили в глухой запас. По таланту Алип и Ренан вообще рядом не стоят, однако Алип выполняет то, что должен делать центральный защитник – играет просто и надежно. Ренан играет где-то сложно, но это не значит, что парня надо засаживать. Сейчас очень ценятся защитники-левши – это большая редкость. С первым пасом, с техникой. Это очень большой талант, и моя мечта, чтобы "Зенит" отбил деньги на этом трансфере, остался доволен, что не (оказался) в финансовом минусе", - приводит слова Спивака "Спорт день за днем".