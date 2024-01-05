"Зенит" подписал нового конкурента для Нуралы Алипа

"Зенит" из Санкт-Петербурга объявил о переходе бразильского защитника Нино, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу российского клуба.

26-летний футболист, выступающий но той же позиции, что и защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона-2027/28.

Трансферная стоимость экс-капитана бразильского "Флумененсе", по данным Transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.

В текущем сезоне Нино принял участие в 26 матчах в чемпионате Бразилии.

В составе сборной Бразилии Нино провел один матч. 22 ноября он сыграл в домашней встрече отбора на ЧМ-2026 против Аргентины.