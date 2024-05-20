В российском клубе высказались о судьбе Адиева

Президент "Ахмата" Магомед Даудов высказался о будущем Магомеда Адиева на посту главного тренера грозненской команды, передают Vesti.kz.

С апреля он совмещает посты в "Ахмате" и сборной Казахстана по футболу.

- Останется ли Адиев в "Ахмате"? На все воля Всевышнего. У нас есть желание, чтобы Адиев работал в своем родном клубе. Но мы знаем, что у него также есть действующий контракт со сборной Казахстана. Будем разговаривать", - приводит слова Даудова "РБ Спорт".

- Есть вероятность, что он останется и в клубе, и в сборной?

- Думаю, что это будет трудновато. Для клуба это нежелательно.

Адиев - уроженец Грозного. Как игрок он выступал за "Терек" в 2004 году, а также с 2006-го по 2008-й. С командой становился обладателем Кубка России и победителем в первом дивизионе в 2004-м. По ходу тренерской карьеры также работал в грозненском клубе: четыре года тренировал "Терек-2" (2013–2017) и дважды входил в тренерский штаб основной команды (в 2018-м при Михаиле Галактионове и Игоре Ледяхове, в 2019-м при Игоре Шалимове).

Ранее Адиев заявил, что по его будущему есть определенные проблемы, подробности - здесь.