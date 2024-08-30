В российском клубе высказались о будущем Адиева

Бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев заявил, что может покинуть "Ахмат" после неудачного старта в РПЛ. Спортивный директор грозненского клуба Руслан Газзаев прокомментировал, каков статус Адиева на данный момент, передают Vesti.kz.

"У нас есть главный тренер, который готовит команду к предстоящему матчу. Когда у клуба нет доверия к тренеру, он меняет его. На сегодняшний день команду готовит Адиев к предстоящему матчу", — цитирует Газзаева "Чемпионат".

47-летний российский специалист Магомед Адиев возглавил грозненскую команду 5 апреля 2024 года.

После шести туров РПЛ "Ахмат" набрал четыре очка и занимает 16-е место. В следующем матче подопечные Адиева сыграют с "Акроном", встреча состоится 31 августа.

Отметим, что в тренерском штабе "Ахмата" работают несколько казахстанских специалистов. Также в составе клуба из Грозного с недавних пор выступает нападающий сборной Казахстана Максим Самородов.