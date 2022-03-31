В России рассказали о ситуации Алипа в "Зените"

Бывший аналитик "Зенита" и "Рубина" Никита Васюхин оценил уровень защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа, который был арендован питерским клубом в зимнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Не сомневаюсь, что Алип даже в предкризисной РПЛ мог бы играть в старте большинства клубов - просто пока в "Зените" ему тяжело выиграть конкуренцию", - сказал Васюхин Metaratings.ru.

В составе российского клуба Алип сыграл три официальных матча, провел на поле 115 минут и не отметился результативными действиями. Права на 22-летнего защитника принадлежат "Кайрату", с которым у него действует соглашение до конца 2023 года.

До перехода в состав "сине-бело-голубых" он был одним из ведущих игроков обороны алматинского клуба.

Следующий матч в РПЛ "Зенит" проведет на выезде с "Сочи" 3 апреля.