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В России рассказали о ситуации Алипа в "Зените"

В России рассказали о ситуации Алипа в "Зените"
©ФК "Зенит"
Новости спорта Футбол Россия

Бывший аналитик "Зенита" и "Рубина" Никита Васюхин оценил уровень защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа, который был арендован питерским клубом в зимнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Не сомневаюсь, что Алип даже в предкризисной РПЛ мог бы играть в старте большинства клубов - просто пока в "Зените" ему тяжело выиграть конкуренцию", - сказал Васюхин Metaratings.ru.

В составе российского клуба Алип сыграл три официальных матча, провел на поле 115 минут и не отметился результативными действиями. Права на 22-летнего защитника принадлежат "Кайрату", с которым у него действует соглашение до конца 2023 года.

До перехода в состав "сине-бело-голубых" он был одним из ведущих игроков обороны алматинского клуба. 

Следующий матч в РПЛ "Зенит" проведет на выезде с "Сочи" 3 апреля.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2 Динамо М 22 13 4 5 41-24 43
3 ЦСКА М 22 13 3 6 32-18 42
4 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6 Локомотив М 21 9 7 5 31-25 34
7 Крылья Советов 21 9 5 7 28-23 32
8 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9 Спартак М 22 7 6 9 24-31 27
10 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11 Нижний Новгород(II) 22 6 6 10 20-32 24
12 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13 Урал 22 4 8 10 13-22 20
14 Арсенал Т 22 5 5 12 24-46 20
15 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16 Химки 22 3 9 10 19-37 18

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Кайрат ФК Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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