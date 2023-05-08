В России назвали странным трансфер Алипа в "Зенит"

Автор блога Open the Doors на сайте Sports.ru, объясняя победу "Зенита" из Санкт-Петербурга в чемпионате России, рассказал о трансферах клуба, в составе которого выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Автор блога оценил трансфер Алипа:

"Естественно, у "Зенита" Семака были странные трансферы (Алип, Адамов), но, во-первых, их крайне мало, во-вторых, из купленных в стартовый состав провалился (пока?) только Кассьерра".

За петербуржцев он провел всего четыре матча в нынешнем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ).

Он стал игроком клуба в прошлом году, перейдя из "Кайрата".

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