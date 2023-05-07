Нуралы Алип стал чемпионом России с "Зенитом" после гола на 92-й минуте

Санкт-петербургский "Зенит" победил московский "Спартак" и в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча 26-го тура прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля, в составе которых отличились Клаудиньо (13-я минута), Андрей Мостовой (39-я) и Иван Сергеев (90+2-я). У гостей голы забивали Кейта Бальде (33-я) и Квинси Промес (85-я, с пенальти). При этом "Спартак" с 76-й минуты играл в меньшинстве после удаления Алексиса Дуарте.

Как итог, "Зенит" набрал 64 очка и стал недосягаем для конкурентов в турнирной таблице. "Спартак" (49) находится на четвертой строчке. До конца чемпионата осталось четыре тура.

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип попал в заявку на игру, но так и не вышел на поле. За петербуржцев он провел всего четыре матча в нынешнем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ).

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"