В России назвали плюсы от подписания "Зенитом" Алипа

Российский сайт Euro-football.ru оценил трансфер защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа из "Кайрата" в "Зенит". Его контракт с российским клубом рассчитан до сезона-2024/25 включительно.

"Это не новичок "Зенита" в полном понимании слова, но полноценный трансфер. Алип год находился в аренде в питерском клубе, и теперь чемпионы страны решили его выкупить за два миллиона евро. 23-летний футболист показывает себя как надежный игрок, и после ухода Деяна Ловрена "Зениту" точно нельзя было терять еще одного игрока на этой позиции. В любом случае два миллиона евро за 23-летнего игрока даже сейчас - довольно небольшие деньги, если учитывать бюджет "Зенита", - пишет издание.

Напомним, что Алип в начале 2022 года присоединился клубу из Санкт-Петербурга на правах аренды. В составе "сине-бело-голубых" он стал чемпионом России. В декабре "Зенит" выкупил трансфер Алипа за два миллиона евро.

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