В России жестко оценили защитника сборной Казахстана

Известный российский комментатор Геннадий Орлов оценил трансферную политику "Зенита" в составе которого выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

В летнее трансферное окно российский клуб успешно пополнил свой состав новыми игроками, включая защитника "Црвены Звезды" Страхиню Эраковича, полузащитника и вратаря "Сочи" Александра Коваленко и Дениса Адамова, опорного полузащитника "Коринтианса" Ду Кейроса и бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

"Эракович очень нужен "Зениту". Чистяков и Алип, мягко говоря, не очень надежные. Этот трансфер очень полезный. "Зенит" застолбил его еще год назад. Клуб правильно ведет себя на рынке. У "Зенита" уже сейчас есть право выкупа талантливого бразильского нападающего, которому всего 17 лет. Это называется спортивная политика клуба. Семак определяет эту линию. Почти все трансферы попадают в цель. По работе на трансферном рынке с "Зенитом" в России никто не может сравниться", - сказал Орлов.