В клубе Самородова объявили об уходе семи футболистов

Грозненский "Ахмат" объявил об уходе группы футболистов, передают Vesti.kz.
Сразу семь игроков покинули команду по окончании сезона. В их числе - защитник Арсен Адамов, который возвращается в "Зенит" после завершения аренды.
Также в "Ростов" вернулся полузащитник Даниил Уткин, после чего на правах аренды перешел в "Балтику".
Помимо них, клуб покидают Александр Жиров, Владислав Камилов, Родриго Руис Диас, Евгений Харин и Минкаил Мацуев.
Отметим, что в составе "Ахмата" продолжает выступать нападающий сборной Казахстана Максим Самородов. Он остался в команде и готовится к следующему сезону.
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