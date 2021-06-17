Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Все про ЕВРО-2020 Все про ОЛИМПИАДУ-2020 Шансы Рыпаковой на ОИ-2020
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

ЦСКА Зайнутдинова хочет подписать тренера с опытом работы в АПЛ

Также он возглавлял греческий клуб.

ЦСКА Зайнутдинова хочет подписать тренера с опытом работы в АПЛ
Марку Силва. Фото: futbik.com©
Новости спорта Футбол Россия
0

Бывший главный тренер "Эвертона" Марку Силва может возглавить ЦСКА, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Tuttomercatoweb. По информации источника, московский клуб поспорит за 43-летнего португальца с "Фенербахче".

Отмечается, что представители "армейцев" уже контактировали с тренером.

Силва не тренировал с декабря 2019 года, после того как был уволен из "Эвертона".

Специалист также известен по работе в "Уотфорде", "Халле", "Олимпиакосе" и лиссабонском "Спортинге". В мае сообщалось, что Силвой интересуется "Спартак", а агент тренера заявил, что специалист готов рассмотреть предложение от топ-клуба из России.

15 июня ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера клуба. Хорват проработал в команде чуть менее трех месяцев. Исполняющим обязанности главного тренера "красно-синих" назначен Алексей Березуцкий, его помощником стал казахстанский тренер Григорий Бабаян, которого уже представили игрокам. В "Тоболе" уже нашли ему замену. 

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет. Казахстанский универсал Бахтиер Зайнутдинов сыграл за "армейцев" 18 матчей в чемпионате и забил один гол.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Россия Премьер-лига России Бабаян Григорий

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:45
Футбол
ЦСКА Зайнутдинова хочет подписать тренера с опытом работы в АПЛ ЦСКА Зайнутдинова хочет подписать тренера с опытом работы в АПЛ
Сегодня , 03:13
Футбол
Бабаяна представили игрокам ЦСКА. Зайнутдинов восстановился после травмы и тренировался Бабаяна представили игрокам ЦСКА. Зайнутдинов восстановился после травмы и тренировался
Вчера , 23:02
Футбол
В России оценили перспективы Дмитрия Шомко остаться в "Роторе" В России оценили перспективы Дмитрия Шомко остаться в "Роторе"
Вчера , 20:21
Футбол
Бабаян отправился с ЦСКА на сборы в Австрию Бабаян отправился с ЦСКА на сборы в Австрию
Вчера , 19:14
Футбол
Появились новые подробности прихода Бабаяна в ЦСКА Появились новые подробности прихода Бабаяна в ЦСКА
Вчера , 15:09
Футбол
Бабаян может возглавить ЦСКА Зайнутдинова. Известны подробности Бабаян может возглавить ЦСКА Зайнутдинова. Известны подробности
Вчера , 02:13
Футбол
ЦСКА объявил об уходе главного тренера. Зайнутдинов не сыграл при нем ни матча ЦСКА объявил об уходе главного тренера. Зайнутдинов не сыграл при нем ни матча
15 июня, 23:18
Футбол
ЦСКА с Зайнутдиновым узнал соперника по первому матчу нового сезона премьер-лиги России ЦСКА с Зайнутдиновым узнал соперника по первому матчу нового сезона премьер-лиги России
15 июня, 10:53
Футбол
Борьба за еврокубки или помощь Стойлову? Каким клубам РПЛ подходит казахстанец Щеткин Борьба за еврокубки или помощь Стойлову? Каким клубам РПЛ подходит казахстанец Щеткин
14 июня, 17:08
Футбол
"Это полная лабуда". В клубе РПЛ прокомментировали новости о переходе Дмитрия Шомко "Это полная лабуда". В клубе РПЛ прокомментировали новости о переходе Дмитрия Шомко
14 июня, 13:24
Футбол
Стали известны детали перехода Дмитрия Шомко в новый клуб РПЛ Стали известны детали перехода Дмитрия Шомко в новый клуб РПЛ
14 июня, 10:52
Футбол
Стойлов прокомментировал уход Бабаяна из "Тобола" и назначение в клуб РПЛ Стойлов прокомментировал уход Бабаяна из "Тобола" и назначение в клуб РПЛ
14 июня, 08:30
Футбол
Назван новый клуб Дмитрия Шомко. Футболист сборной Казахстана остается в РПЛ Назван новый клуб Дмитрия Шомко. Футболист сборной Казахстана остается в РПЛ
13 июня, 19:02
Футбол
Эталон технико-тактического мастерства. Как Бельгия обыграла Россию и почему сборная Казахстана далека от идеала Эталон технико-тактического мастерства. Как Бельгия обыграла Россию и почему сборная Казахстана далека от идеала
12 июня, 15:27
Футбол
Трансфер в РПЛ сорвался? Футболисту сборной Казахстана ищут клуб в Европе Трансфер в РПЛ сорвался? Футболисту сборной Казахстана ищут клуб в Европе
12 июня, 12:13
Футбол
Зайнутдинов сыграет? ЦСКА представил расписание матчей на сборах в Австрии Зайнутдинов сыграет? ЦСКА представил расписание матчей на сборах в Австрии
10 июня, 22:13
Футбол
Российский клуб после расставания с воспитанником "Кайрата" объявил о трансфере экс-игрока "Окжетпеса" Российский клуб после расставания с воспитанником "Кайрата" объявил о трансфере экс-игрока "Окжетпеса"
10 июня, 20:47
Футбол
Участник еврокубков от КПЛ может подписать экс-футболиста сборной России Участник еврокубков от КПЛ может подписать экс-футболиста сборной России
10 июня, 19:59
Футбол
Форвард сборной Венесуэлы с опытом игры за "Сампдорию" близок к переходу в клуб КПЛ Форвард сборной Венесуэлы с опытом игры за "Сампдорию" близок к переходу в клуб КПЛ
10 июня, 18:21
Футбол
Дебют в РПЛ или чемпионство в КПЛ? Аймбетов может покинуть "Астану" и ждет решения "Крыльев Советов" Дебют в РПЛ или чемпионство в КПЛ? Аймбетов может покинуть "Астану" и ждет решения "Крыльев Советов"
10 июня, 17:02
Футбол
В клубе РПЛ сделали заявление о будущем Абата Аймбетова В клубе РПЛ сделали заявление о будущем Абата Аймбетова
10 июня, 15:33
Футбол
Российский клуб решил судьбу футболиста сборной Казахстана Российский клуб решил судьбу футболиста сборной Казахстана
10 июня, 13:00
Футбол
Воспитанник "Кайрата" проиграл конкуренцию игрокам "Зенита" в клубе РПЛ. Ему ищут варианты в Европе Воспитанник "Кайрата" проиграл конкуренцию игрокам "Зенита" в клубе РПЛ. Ему ищут варианты в Европе
10 июня, 07:24
Футбол
Нападающий сборной Казахстана заинтересовал участника еврокубков от РПЛ Нападающий сборной Казахстана заинтересовал участника еврокубков от РПЛ
9 июня, 19:20
Футбол
От "Ростова" до "Зенита". Топ-5 российских клубов, следивших за Алипом От "Ростова" до "Зенита". Топ-5 российских клубов, следивших за Алипом
7 июня, 19:59
Футбол
"Чемпионство "Кайрата"? У меня было двоякое чувство". Оразов - о сезоне в России, Боранбаеве, Зайнутдинове и КПЛ "Чемпионство "Кайрата"? У меня было двоякое чувство". Оразов - о сезоне в России, Боранбаеве, Зайнутдинове и КПЛ
7 июня, 12:38
Футбол
Футболисты сборной Казахстана покинули клуб после вылета из РПЛ Футболисты сборной Казахстана покинули клуб после вылета из РПЛ
5 июня, 23:55
Футбол
Президент клуба РПЛ рассказал о трансфере футболиста сборной Казахстана Президент клуба РПЛ рассказал о трансфере футболиста сборной Казахстана
4 июня, 21:43
Футбол
Зайнутдинов посетил академию "Тараза" и назвал своего любимого футболиста Зайнутдинов посетил академию "Тараза" и назвал своего любимого футболиста
3 июня, 19:09
Единоборства
Хабиб решил стать футболистом: есть зарплата и клуб, а партнер - экс-игрок КПЛ Хабиб решил стать футболистом: есть зарплата и клуб, а партнер - экс-игрок КПЛ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика