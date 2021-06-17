ЦСКА Зайнутдинова хочет подписать тренера с опытом работы в АПЛ

Бывший главный тренер "Эвертона" Марку Силва может возглавить ЦСКА, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Tuttomercatoweb. По информации источника, московский клуб поспорит за 43-летнего португальца с "Фенербахче".

Отмечается, что представители "армейцев" уже контактировали с тренером.

Силва не тренировал с декабря 2019 года, после того как был уволен из "Эвертона".

Специалист также известен по работе в "Уотфорде", "Халле", "Олимпиакосе" и лиссабонском "Спортинге". В мае сообщалось, что Силвой интересуется "Спартак", а агент тренера заявил, что специалист готов рассмотреть предложение от топ-клуба из России.

15 июня ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера клуба. Хорват проработал в команде чуть менее трех месяцев. Исполняющим обязанности главного тренера "красно-синих" назначен Алексей Березуцкий, его помощником стал казахстанский тренер Григорий Бабаян, которого уже представили игрокам. В "Тоболе" уже нашли ему замену.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет. Казахстанский универсал Бахтиер Зайнутдинов сыграл за "армейцев" 18 матчей в чемпионате и забил один гол.

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