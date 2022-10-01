ЦСКА Зайнутдинова добыл победу после неожиданной сенсации в РПЛ

Московский ЦСКА обыграл подмосковные "Химки" в рамках 11-го тура российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Химках и завершилась со счетом 2:1 в пользу "армейцев", в составе которых дублем отметился Федор Чалов (13-я минута и 38-я). У проигравших один мяч отыграл Бутта Магомедов (88-я).

Победа позволила футболистам ЦСКА набрать 23 очка и подняться с третьего на второе место в турнирной таблице, а "Химки" с 8 баллами остались на 13-й строчке из 16.

Таким образом "армейцам" удалось реабилитироваться за сенсационное поражение в предыдущем туре от аутсайдера чемпионата - "Торпедо" (0:1).

Напомним, что эту игру за ЦСКА из-за травмы пропускал универсал сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов.

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