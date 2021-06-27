ЦСКА выступил с заявлением о состоянии Зайнутдинова

Московский ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, прокомментировал состояние футболистов, которые восстановились после травм, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Защитник Бруно Фукс и полузащитник Константин Кучаев в настоящий момент работают на австрийском сборе ПФК ЦСКА в общей группе без ограничений.
Бахтиер Зайнутдинов, Георгий Щенников и Арнор Сигурдссон до конца сбора продолжат заниматься по индивидуальной программе", - говорится в сообщении "армейцев".
Стала известна трансферная стоимость Зайнутдинова после сезона в ЦСКА
В минувшем сезоне Зайнутдинов провел 22 матча в РПЛ, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Остаток сезона казахстанец пропустил из-за травмы.
23-летний Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020 года. Его контракт рассчитан до июня 2025 года. По данным Transfermarkt, московский клуб заплатил за его трансфер "Ростову" два миллиона. До этого полузащитник играл в Казахстане за "Тараз" и "Астану".
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