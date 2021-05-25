ЦСКА нашел замену Зайнутдинову?

Полузащитник "Бешикташа" Адем Ляич может продолжить карьеру в российской премьер-лиге, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на ortacizgi.com.

По данным источника, сербом вновь заинтересовался московский ЦСКА. Армейцы сделали предложение по игроку в размере пяти миллионов евро, однако турецкий клуб намерен выручить с продажи семь-десять миллионов евро.

В 2016-м и 2018-м годах неоднократно сообщалось об интересе к Ляичу со стороны "Спартака". В 2019 году появлялась информация о желании ЦСКА приобрести футболиста.

Ляич начинал карьеру в "Партизане", а впоследствии выступал за "Фиорентину", "Рому", "Интер" и "Торино". Цвета "Бешикташа" он защищает с 2018 года. В минувшем сезоне, завершившемся для команды чемпионством, 29-летний хавбек провел 22 матча в Суперлиге, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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Добавим, что в ЦСКА на позиции полузащитника выступает Бахтиер Зайнутдинов. Однако казахстанец из-за травмы пропустил остаток сезона. Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов сообщил Vesti.kz, что игрок отправился в Германию на операцию.

В последний раз Зайнутдинов выходил на поле 17 марта в матче с "Зенитом" (2:3). В минувшем сезоне 23-летний хавбек провел 22 матча в РПЛ, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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